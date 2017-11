Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 18, a partida final da 2ª Divisão do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel. A partida final aconteceu em Picada Arroio do Meio, reunindo as equipes do Amigos e o Brasil de Bicudo. A decisão teve a disputa de cinco jogos, dos quais o Brasil venceu três, o suficiente para ser campeão, já que havia vencido na rodada de ida por 6 x 2.

Neste sábado, dia 25, acontece a partida da volta pela decisão da 1ª Divisão reunindo as equipes do São José x Passo do Corvo. A partida será disputada em Palmas nas canchas do São José com a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Baile em Forqueta: A direção da Liga de Bocha e o Forquetense estão anunciando para a noite do dia 09 de dezembro a realização do jantar-baile com a entrega da premiação do campeonato. A festa acontece no Forquetense em Forqueta com animação da banda Genial.

Por daiane