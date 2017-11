Bocha

O Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na sexta-feira, dia 03, a rodada da volta da fase semifinal que definiu as equipes do Glória e do Palmense como finalistas do torneio.

Em Palmas, o Palmense ganhou a vaga de finalista após vitória de 2 x 0 sobre o Brasil de Bicudo. No Glória, a outra vaga de finalista foi disputada entre o Glória e o Dona Rita. O Glória ficou com a vaga depois de ganhar de 2 x 0 do Dona Rita.

A decisão do título começa na noite desta sexta-feira, dia 10. A primeira partida acontece na cancha do Glória. A partida da volta acontece dia 17, no Palmense. Os jogos iniciam às 20 horas, com 15min de tolerância, com árbitro inidicado pelos organizadores. Cada partida é disputada com um jogo de duplas e dois jogos de trios.

Encerramento – A organização comunica que a festa de encerramento do torneio acontece na noite do dia 24 de novembro no Ginásio Ade Sport Center. O jantar será servido às 21 horas seguido da entrega da premiação.

Por daiane