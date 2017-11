Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro promovido pela Liga de Bocha de Travesseiro com apoio da Prefeitura e do Sicredi, realizou três partidas no sábado, dia 28, reunindo Bar da Ivete 3 x 1 Avenida’s, Cairu 3 x 1 Três Saltos Alto e São Miguel 3 x 1 São João.

O certame, que conta com a participação de nove equipes divididas em duas chaves, continua neste sábado, dia 04, com mais três partidas reunindo São Miguel x Cairu, São João x Três Saltos Baixo e Travesseirense x Picada Essig.

Por daiane