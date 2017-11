Educação

A aluna Paola Laísa Tonini Kunzler, de 11 anos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Tancredo Neves, localizada no bairro Novo Horizonte, em Arroio do Meio teve o seu texto selecionado em âmbito nacional e será publicado em uma coletânea de crônicas e histórias produzidas por estudantes participantes do projeto As melhores histórias dos projetos de leitura – Vol. 9. O lançamento do livro será em São Paulo, no dia 19 de novembro, com direito a autógrafos dos estudantes autores e do escritor Laé de Souza, criador do projeto.

No texto selecionado “O que é solidariedade” a estudante relata em seis parágrafos a história de duas pessoas que se dedicaram a ajudar o próximo. No fim do texto a estudante instiga o leitor a reflexão sobre o assunto, por meio de uma pergunta. O texto chamou a atenção da professora Simara de Oliveira Kreutz que entre outros, decidiu inscrevê-la no concurso.

Tímida, a menina que sonha em ser advogada diz que escreveu o texto despretensiosamente e ficou surpresa ao receber a notícia que foi selecionada para o concurso. “Não achei que iria tão longe”, declara.

A diretora Carla T. Padilha lembra que a escola Tancredo Neves, a exemplo de outras municipais, trabalha com livros do escritor Laé de Souza, que não têm custos para os educandários. O único custo é com despesas postais. Carla destaca a temática das obras que trabalham com valores a exemplo do último que trabalhou o tema de solidariedade. “São livros muito bons”, enfatiza.

A professora Simara elogia o esforço de Paola que é uma aluna muito dedicada e perseverante. Lembra da trajetória da aluna, que aos poucos obteve um avanço significativo no que se refere à escrita e à construção textual. Orgulhosa, afirma que é gratificante fazer parte do crescimento educacional de um estudante. “Ela é uma pedra que foi lapidada. A seleção do texto foi resultado de uma construção em sala de aula. Que isso sirva de exemplo para outros estudantes que possuem algum tipo de limitação. Todos podem melhorar e alcançar seus objetivos”, observa a professora.

Sobre o autor

O escritor Laé de Souza, nascido em Jequié-BA, radicado em São Paulo, é cronista, poeta, articulista, dramaturgo, palestrante, produtor cultural e autor de vários projetos de incentivo à leitura.

Preocupado com o déficit educacional e inconformado com o slogan “Brasileiro não gosta de ler” vem criando, desde 1988, projetos de leitura, objetivando gerar alternativas que favoreçam e criem o hábito da leitura.

Por daiane