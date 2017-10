Agricultura

Neste sábado, dia 7, se realiza mais uma feira de peixe vivo em Arroio do Meio. Desta vez a feira ocorre na propriedade do agricultor Dirceu Scheid, em Rui Barbosa (em frente ao supermercado Huppes), com início às 9h.

Serão oferecidos peixes das espécies carpas capim, húngara, cabeça grande e prateada. Os organizadores – Secretaria Municipal de Agricultura, produtor e Emater – pedem que os consumidores levem embalagem para acondicionar os peixes. Será oferecido serviço de limpeza.

Por daiane