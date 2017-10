Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 08, a rodada com os jogos de ida da fase de oitavas de final, onde 16 equipes em cada categoria disputam oito vagas para as quartas de final.

Pela categoria de titulares, o Rui Barbosa fez o tema de casa. Jogando em seu gramado venceu por 1 x 0 do Cruzeiro de Vespasiano Correa. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo através de Lucas.

Jogando em Capitão, o Sete venceu por 2 x 0 o Juventude de Berlim. O resultado amplia a vantagem do Sete que já que jogava por dois empates. Agora só pode perder a vaga nos pênaltis.

Em Bom Retiro jogaram Rudibar x Sete de São Caetano. A partida terminou empatada em 1 x 1. O Sete, que perdia a partida empatou com gol do marcado pelo zagueiro Wagner, que depois do gol foi expulso.

O Brasil que inicialmente anunciava sua partida com o Ecas de Imigrante para o feriado de quinta-feira, acabou jogando no domingo em Marques de Souza por falta de um comum acordo. Em mais uma partida onde os comandados do técnico Rocha não se encontraram em campo, o Brasil perdeu por 1 x 0.

Ainda jogaram nesta rodada Taquariense 1 x 4 União de Carneiros, Aimoré 0 x 1 Palanque, Gaúcho 0 x 0 Assespe e Flor de Maio 4 x 2 Juventude de Brochier.

Na categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 3 x 0 Guarani, Rudibar 2 x 0 Sete de São Caetano, Taquariense 3 x 1 União de Carneiros, Estudiantes 5 x 0 Bom Fim, Flor de Maio 1 x 1 Juventude de Brochier, Aimoré 1 x 1 Palanque, Gaúcho 0 x 0 Assespe e Brasil 0 x 1 Saidera.

Jogos para domingo

Pela categoria de titulares, jogam domingo, dia 15, em São Caetano, Sete x Rudibar; em Vespasiano Correa, Cruzeiro x Rui Barbosa; em Westfália, Juventude de Berlim x Sete de Capitão e em Imigrante, Ecas x Brasil.

A rodada será completada em Carneiros, com União x Taquariense; em Palanque, Palanque x Aimoré; em Venâncio Aires, Assespe x Gaúcho e em Brochier, Juventude x Flor de Maio. Os jogos dos titulares iniciam às 16h30min.

Na categoria de aspirantes, jogam Rui Barbosa x Guarani, Sete de São Caetano x Rudibar, União de Carneiros x Taquariense, Estudiantes x Bom Fim, Juventude de Brochier x Flor de Maio, Palanque x Aimoré, Assespe x Gaúcho e Brasil x Saidera. As partidas dos aspirantes iniciam às 14h30min.

Projeção

Na rodada de domingo, dia 15, o Rui Barbosa joga por um empate nos 90min. O Sete de Capitão também se classifica com um empate no tempo regulamentar. O Sete de São Caetano precisa vencer nos 90min para se classificar. Um novo empate classifica o Rudibar. O Brasil precisa vencer para levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Por daiane