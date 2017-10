Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 22, os jogos da rodada da volta da fase de oitavas de final, onde 16 equipes em cada categoria disputaram oito vagas para a fase de quartas de final. Rui Barbosa e Sete de Capitão continuam na competição e se enfrentam domingo, dia 29, em Capitão.

Pela categoria de titulares, jogaram em São Caetano, Sete x Rudibar de Bom Retiro. A partida, marcada por uma série de confusões dentro de campo terminou em 1 x 0 para o Rudibar, gol marcado aos 11min através da cobrança de pênalti convertido pelo Rudibar. O resultado tirou o Sete do campeonato.

O Rui Barbosa foi até Vespasiano Correa, onde enfrentou o Cruzeiro. Com vitória na rodada de ida por 1 x 0, no domingo o Rui Barbosa precisava somente de um empate. A partida terminou com placar de 1 x 1, sendo que o Rui Barbosa largou na frente com gol de Diego Marder.

O Sete de Capitão jogou em Linha Berlim/Westfália com o Juventude. O Sete que havia vencido na rodada de ida voltou a vencer por 5 x 3.

O Brasil de Marques de Souza jogou com o Ecas, em Imigrante. Em desvantagem com a derrota que sofreu em Marques de Souza, o Brasil apenas confirmou seu mau momento perdendo no domingo por 3 x 0.

Nesta rodada também jogaram em União de Carneiros 3 x 1 Taquariense, Palanque 0 x 0 Aimoré, Assespe 0 x 0 Gaúcho e Juventude de Brochier 2 x 3 Flor de Maio. Estão classificados Rui Barbosa, Sete de Capitão, Ecas, União de Carneiros, Assespe, Palanque, Flor de Maio e Rudibar.

Na categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 2 x 2 Guarani, Sete de São Caetano 1 x 1 Rudibar (pênaltis 3 x 1 para o Rudibar), União de Carneiros 3 x 1 Taquariense (pênaltis 3 x 2 para o União), Estudiantes 3 x 2 Bom Fim, Juventude de Brochier 1 x 1 Flor de Maio, Palanque 2 x 0 Aimoré, Assespe 1 x 2 Gaúcho e Brasil 1 x 2 Saidera. Estão classificados o Rui Barbosa, União de Carneiros, Gaúcho, Estudiantes, Rudibar, Flor de Maio, Saidera e Palanque.

Jogos das quartas de final

Domingo, dia 29, inicia a fase de quartas de final. Pela categoria de titulares jogam em Capitão, Sete x Rui Barbosa; em Carneiros, União x Assespe; em Bom Retiro, Rudibar x Flor de Maio e em Imigrante, Ecas x Palanque.

Pela categoria de aspirantes jogam em Capitão, Rui Barbosa x Gaúcho; em Carneiros, União x Estudiantes; em Bom Retiro, Rudibar x Flor de Maio e em Imigrante, Saidera x Palanque. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares iniciam às 16h30min.

Sete joga com vantagem

A fase de quartas de final apresenta o confronto entre o Rui Barbosa e o Sete de Capitão. Por estar melhor na tabela da disciplina, o Rui Barbosa tem o direito de jogar a segunda partida em seu gramado. O Sete, por sua vez, por ter melhor campanha em todo campeonato tem a vantagem de jogar por dois empates no tempo regulamentar. No caso de uma vitória de cada equipe, a decisão vai direto para os pênaltis.

Por daiane