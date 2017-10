Futebol Amador

A grande quantidade de chuva registrada no decorrer da semana passada fez com que a direção da Aslivata cancelasse ainda no sábado os jogos da rodada da volta da fase de oitavas de final do Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi. A rodada que deveria definir oito equipes classificadas em cada categoria para as quartas de final será realizada no domingo, dia 22.

Pela categoria de titulares, jogam em São Caetano, Sete x Rudibar; em Vespasiano Correa, Cruzeiro x Rui Barbosa; em Westfália, Juventude de Berlim x Sete de Capitão e em Imigrante, Ecas x Brasil. A rodada será completada em Carneiros, com União x Taquariense; em Palanque, Palanque x Aimoré; em Venâncio Aires, Assespe x Gaúcho e em Brochier, Juventude x Flor de Maio. Os jogos dos titulares iniciam às 16h30min.

Na categoria de aspirantes, jogam Rui Barbosa x Guarani, Sete de São Caetano x Rudibar, União de Carneiros x Taquariense, Estudiantes x Bom Fim, Juventude de Brochier x Flor de Maio, Palanque x Aimoré, Assespe x Gaúcho e Brasil x Saidera. As partidas dos aspirantes iniciam às 14h30min.

Vantagem - Para a rodada de domingo, o Rui Barbosa, por ter vencido na rodada de ida, joga por um empate no tempo regulamentar. Para o Cruzeiro se classificar precisa vencer por qualquer resultado nos 90min e levar a decisão para os pênaltis.

O Sete de Capitão também se classifica com um empate nos 90min. O Juventude de Berlim também precisa vencer nos 90min para levar a decisão para os pênaltis.

Para o Sete de São Caetano apenas a vitória nos 90min vale a classificação. Uma vitória do Rudibar ou mesmo um empate no tempo normal, classifica a equipe de Bom Retiro.

O Brasil de Marques de Souza joga no compromisso de vencer nos 90min para decidir a vaga nos pênaltis. Um empate ou nova vitória do Ecas classifica o time de Imigrante.

