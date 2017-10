Geral

Celebrando o início da primavera, a Administração Municipal de Arroio do Meio realizou na manhã da quarta-feira, 4, a entrega da revitalização da praça localizada ao lado da secretaria de Educação e Cultura. As melhorias foram realizadas em parceria com o Colégio Bom Jesus, que abraçou o jardim se envolvendo no plantio de flores, e turmas do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), que participaram da produção de vasinhos de cerâmica por meio das oficinas oferecidas na Casa do Museu. A revitalização inclui ainda a pintura do entorno e troca do playground para as crianças.

Durante o evento que marcou a entrega do espaço repaginado, a diretora do Colégio Bom Jesus, Maria Cristina Gonzatti, ressaltou o projeto Virtudes e Atitudes, desenvolvido com os alunos, resgatando valores importantes para a sociedade. “Adotar este jardim é uma forma de colocar em prática e levar à comunidade um pouco do que aprendemos na escola”, resumiu. A coordenadora do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi, falou da importância de ter espaços verdes bonitos e bem cuidados para aproveitar com a família e amigos. A ceramista Claudia Jung agradeceu pelo envolvimento do projeto de cerâmica na ação e sensibilizou os convidados com um poema de Cecília Meirelles.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Klaus Werner Schnack ressaltou a beleza da manhã de primavera e a importância do momento, com alunos, professores, Poder Público e comunidade juntos, abraçando um jardim. Schnack explicou que a Administração reconhece a necessidade do auxílio da comunidade para o cuidado dos espaços públicos. “O município é grande, tem muitas áreas verdes e só conseguimos manter todas em dia se cada um considerar que o espaço também é seu e cuidar com carinho, como cuida da sua casa”, estimula. O evento seguiu com um abraço coletivo, ao som da música de Jota Quest, Dentro de um Abraço.

ABRACE UM JARDIM – SAIBA COMO PARTICIPAR: O programa sugere a adoção, manutenção e proteção de canteiros centrais, encostas das vias públicas, áreas verdes e parques infantis. O convite é direcionado a pessoas físicas, entidades da sociedade civil, empresas, instituições públicas ou privadas, associações de moradores, sociedades de amigos de bairro e outros grupos que queiram adotar uma área verde do município. Para participar, os interessados devem encaminhar protocolo junto à prefeitura, apontando a área verde que pretendem adotar e as ações que projetam executar para melhoria e manutenção do espaço. O programa é amparado por lei e decreto municipal, o que dá respaldo para os moradores e entidades que pretendem ou já se envolvem na preservação e manutenção de áreas verdes públicas.

Por daiane