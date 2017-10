Obras

A Administração Municipal de Pouso Novo executou esta semana, a obra de colocação de camada de asfalto sobre o calçamento de duas quadras da rua Bento Gonçalves e nas transversais Cirilo Pretto, Arino Zanella e Domingos Bonacina, que ligam esta via com a Avenida Brasil. A obra, que tinha sido licitada ainda no governo passado, do prefeito Luiz Buttini, foi executada pela Construtora Giovanella, com a qual o atual prefeito Aloisio Brock assinou contrato no mês de março.

O projeto totaliza a colocação de 4.546m2 de asfalto com investimento que se aproxima de R$ 340 mil. Para realizar esta obra o município teve liberado ainda em 2016, uma verba federal de R$ 255 mil através de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Cherini. O restante do valor da obra representa a contrapartida do município no montante de R$ 95 mil.

O prefeito acompanhou a colocação da pavimentação asfáltica com o secretário de Obras, Marcelo Passaia. Durante o acompanhamento da obra, o prefeito disse que além da execução deste projeto, a Administração Municipal vem realizando trabalhos efetivos nas estradas do interior. “Diariamente o nosso trabalho tem como grande objetivo melhor atender a todos os munícipes buscando melhorias”, afirmou.

Por daiane