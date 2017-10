Educação

A Administração Municipal de Travesseiro está realizando investimento de recursos próprios para melhorar a infraestrutura e o atendimento das crianças da Emei Criança Esperança com a obra de ampliação em 221,66m², com duas salas de aula e um refeitório. A obra, depois de concluída, deverá atender crianças do Berçário (0 a 02 anos). A obra tem sua conclusão prevista em quatro meses. O valor a ser investido será de pouco mais de R$ 157,5 mil.

Por daiane