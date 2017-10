Agricultura

A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio trabalhou recentemente na execução da abertura de silos trincheira nas propriedades rurais de Germano Kaffer, em Linha 32, com capacidade de armazenamento próximo de 500 toneladas, e de Geraldo de Vargas, em Palmas, com capacidade aproximada de mil toneladas.

O serviço foi realizado como forma de incentivo aos produtores rurais, considerando que o silo trincheira visa facilitar a rotina de trabalho, reduzir custos com o transporte e garantir a qualidade da silagem para o gado, uma vez que são instalados próximos às propriedades e local de trato dos animais. “O método economiza tempo, dinheiro e espaço, já que armazena grande quantidade de alimento por longo período num único local, ao fácil alcance do produtor”, explica o secretário da Agricultura, Eloir Lohmann.

“Além das vantagens para o produtor, o investimento em silos trincheiras acarreta em economia para o município, liberando as máquinas para a execução de outros serviços do setor primário e infraestrutura geral do interior”, complementa Lohmann. A afirmativa leva em conta os mais de dois mil silos fechados no município durante o período de Safra e Safrinha, o que limita os demais atendimentos a estradas e área rural.

Por daiane