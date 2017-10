Obras

Com cerca de 60% da obra executada, a pavimentação com pedras de basalto da rua Pedro Arthur Drebes muda o visual e a rotina das 42 famílias beneficiadas e todo o entorno da via que liga a rua Dona Rita/São Caetano e bairro Novo Horizonte, Arroio do Meio.

Num total de 4.707m² de calçamento, sendo 385 metros lineares de extensão, a obra de mobilidade urbana segue o modelo comunitário, sendo 60% custeada por moradores e 40% pelo Poder Público, num investimento total de R$ 325.642,00. A execução está por conta da empresa Britagem da Pedra.

Simultaneamente está sendo executada a segunda etapa da pavimentação da rua Machado de Assis, no Loteamento Glória/bairro Bela Vista, atualmente em fase de terraplenagem e drenagem pluvial, para posterior calçamento com pedras de basalto. A obra beneficia diretamente mais de 40 famílias.

