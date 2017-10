Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 22, em Linha São João, os jogos da rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro. O torneio conta com a participação do Cairu, Travesseirense, SER Juventude, Picada Essig e São João “A” e São João “B”.

Na rodada de domingo jogaram na parte da manhã Picada Essig 0 x 0 SER Juventude e na parte da tarde se enfrentaram São João “B” 1 x 2 Travesseirense, gols marcados por Seco para o Travesseirense e Diego para o São João. A rodada foi completada com Cairu 1 x 0 São João “A”, com gol de Daniel Storck.

No intervalo das duas partidas, na parte da tarde aconteceu solenidade de abertura do campeonato com a presença de Lasiê Delazeri, presidente da Litrafa, prefeito Genésio Hofstetter, vereadores e secretários municipais.

O certame continua domingo, dia 29, com a realização dos jogos da 3ª rodada no campo do Cairu, onde jogam às 10 horas, SER Juventude x Travesseirense; às 14h30min, SER Picada Essig x São João “A” e às 16h30min, Cairu x São João “B”.

O torneio, que tem o custo das despesas de arbitragem bancada pela Administração Municipal, será disputado em categoria única. Os jogos acontecem em rodada única por domingo com três partidas no mesmo campo, sendo uma na parte da manhã e outras duas na parte da tarde.

