O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A paixão por vendas fez a vendedora Leana Baséggio, de Arroio do Meio, empreender num ramo um pouco diferente. Decidida a repassar os conhecimentos que agregou em 24 anos de experiência, já escreveu dois livros e está na escrita do terceiro. O primeiro volume da obra Vendendo com os 3 S – Histórias de Sabedoria, Simplicidade, Simpatia, estará disponível nas livrarias do Brasil até o final de outubro, enquanto que o e-book será disponibilizado também para 12 países. O lançamento oficial será realizado no dia 24 de novembro, com coquetel para convidados e autoridades na Casa do Museu, integrando a programação de aniversário do município.

O segundo volume Vendendo com os 3 S – Solicitude, Solução e Satisfação já foi aprovado pela editora, mas não tem data para lançamento, enquanto que o terceiro volume ainda está sendo escrito. Os dois primeiros volumes foram escritos à mão. O primeiro foi escrito em maio e encaminhado para três editoras: uma de Porto Alegre, uma de Curitiba e outra de São Paulo. As três tiveram interesse em publicar, mas Leana optou pela Appris, de Curitiba, que vai imprimir 1200 exemplares na primeira tiragem.

A autora se diz muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas suas experiências enquanto vendedora. Considera que a profissão não é tão simples quanto aparenta e que há vendedores natos, com o verdadeiro dom da venda, e os ‘tiradores de pedido’. “Quem tem essa ‘veia de vendedor’ precisa aprimorar isso”, observa.

A vontade de escrever surgiu em 2012 durante as aulas do curso Técnico em Vendas da Univates, ao perceber como os colegas mais jovens, muitas vezes sem experiência, nutriam expectativas irreais do dia a dia do vendedor. “Eu via que tinha que fazer algo, ajudar a dar a realidade da venda”, afirma, explicando que o livro traz situações do dia a dia e como lidar com elas.

Escrito numa linguagem de fácil entendimento, o primeiro livro tem 116 páginas e é dividido em três partes: inicia com dicas para vendedores, segue com relato de situações que acontecem no cotidiano das vendas e termina com humor, com causos contados por vendedores. A obra também possui um espaço dedicado à interação com a autora, na qual o leitor poderá enviar suas dúvidas e perguntas por e-mail. “A finalidade é ajudá-los”, salienta.

Leana diz que a “ficha ainda não caiu” totalmente. Relata que ficou muito emocionada quando recebeu a carta de aceite da editora, em junho e acredita que nos próximos dias, quando tiver um exemplar do seu livro em mãos e puder vê-lo nas livrarias esta emoção seja ainda maior. Até lá vai continuar na produção do terceiro volume e, claro, à sua grande paixão, as vendas.

Por daiane