Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio deu continuidade na sexta-feira, dia 20, aos jogos do 8º Campeonato Municipal de Futsal, disputado nas categorias Força Livre Masculino, Feminino e Veteranos. Nesta rodada aconteceram jogos semifinais na cancha do Salão Paroquial reunindo Virakopus 7 x 0 Misturadão (Feminino), Pituca/Vidrobox 3 x 5 Mezzo (Veteranos) e Só Fumaça/Barulho 4 x 5 Contra Ordem (Força Livre).

O torneio realiza sua próxima rodada na noite desta sexta-feira, dia 27, com mais jogos semifinais no Salão Paroquial reunindo Bola na Trave (2º) x Blessed´s (3º) (Feminino), So Khellãs (1º) x SER Massa/Centro de Lazer Arroio Grande (4º) (Veteranos) e Meia Boka/Glória x Só Ceva (Força Livre). Os jogos iniciam às 19h15min com 15min de tolerância.

A rodada final com apuração dos campeões e vices de cada categoria será realizada na noite do dia 10 de novembro no Salão Paroquial.

Por daiane