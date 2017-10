Apartes

Forquetinha fez na última terça-feira, o lançamento oficial da Expofest que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Um final de semana de intensa programação para todos os gostos, o que ficou evidenciado na apresentação da comissão organizadora que destacou que apesar da crise, o município quer motivar e apoia todos os setores produtivos, culturais e sociais da comunidade. O prefeito Paulo José Grunewald destacou a união política, a história do município, dizendo que Forquetinha tem muitos valores culturais que merecem ser destacados, vistos e apreciados pela comunidade local e regional. “A festa será para valorizar as pessoas daqui e todos que vierem de fora serão bem recebidos”, disse.

Falando em eventos, também Travesseiro realizou mais um evento bonito para a escolha da rainha e princesas na última sesta-feira. O prefeito Genésio Hofstetter disse que a comemoração dos 25 anos foi dividida em vários eventos tendo como objetivo valorizar o que tem de melhor em cada comunidade ou seja, o que foi construído ao longo da história dos 25 anos. “Se não tivéssemos nos emancipado, será que teríamos as condições que temos hoje em termos de saúde, educação, cultura musical, produção, agricultura, estradas, asfalto”…, questionou feliz pela realização das programações.

Saindo do local ainda vale ressaltar o sucesso da Construmóbil em sua oitava edição, e que evidenciou a pujança da construção civil, setor de imóveis e arquitetura e engenharia do Vale do Taquari.

Com investimentos expressivos em torno de R$ 3,5 milhões feitos pelos expositores, a Feira se consolida como um evento de apoio a toda a cadeia produtiva que envolve o setor.

Conversando com as pessoas presentes nestes eventos, e o que se percebe é que realmente a vida do país passa pelos municípios. Pela valorização das iniciativas locais. Pelo empreendedorismo dos empresários, boa vontade dos líderes políticos, envolvimento das pessoas das comunidades em dar o melhor de si e fazer a diferença em cada cidade. Os eventos e feiras, como se vê quando bem organizados e planejados, são excelente oportunidade de promover a cidade, a integração entre as pessoas e movimentar negócios. Ouvi gente de Arroio do Meio lamentando que perdemos nosso evento que era a Frangofest.

Energia e prejuízo

Lastimável a demora do restabelecimento de energia elétrica depois do vendaval de domingo. Centenas de pessoas amargaram prejuízos com a falta de luz que em alguns casos só se normalizou ontem. A demora só expõe a falta de estrutura e investimentos para atender emergências ou pane das principais empresas que atendem o setor, RGE e Certel, esta última mais rápida e eficaz. A questão da energia está ligada diretamente à política pública que se pratica há décadas.

Diretora da Escola João Batista

A professora Adriana Meneghini Lermen está há um mês como diretora da Escola de Ensino Fundamental João Batista de Mello, de Forquetinha. No Magistério há 31 anos, ela disse que será um novo desafio na educação. A escola tem pouco mais de 200 alunos.

Por daiane