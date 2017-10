Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que neste sábado, 7 de outubro, as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos bairros Bela Vista, Navegantes, Aimoré, São Caetano e Rui Barbosa, estarão abertas das 8h às 11h30min, especialmente para o atendimento ao público feminino. Na ocasião serão realizados exames de pré-câncer e palpação de mama, além de agendamentos para mamografias.

A atividade faz parte da programação do Outubro Rosa, movimento internacional de prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Outras ações estão programadas para o mês. No dia 14 o Posto de Saúde Central estará aberto na parte da manhã para a realização dos mesmos exames oferecidos neste sábado nas ESFs. A ideia é dividir o público, para agilizar os atendimentos. Na mesma manhã (14), haverá uma Caminhada Rosa no Centro da cidade, com a participação da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Hospital São José, profissionais da saúde, Centro de Referência da Assistência Social e representantes da comunidade. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção para o combate e cura do câncer.

Por daiane