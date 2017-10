Agricultura

A Emater/Ascar de Pouso Novo está promovendo o I Encontro da Soberania Alimentar na quinta-feira, dia 19. O encontro que terá momento de troca de sementes e experiências de vida acontece no Salão Paroquial. A programação inicia às 13h30min, com recepção; às 13h45min, mística de abertura com os alunos da Escola Estadual Pouso Novo; às 14 horas, fala das autoridades; às 14h15min, palestra sobre a importância de preservar as sementes crioulas para a Segurança e Soberania Alimentar com Tatiane Turatti Orlandini (Nutricionista da Emater de Encantado); às 15h15min, entrega de certificados aos participantes dos cursos de alimentação promovidos pelo Cras e Emater; às 15h30min, bênção das sementes e às 15h45min, troca de sementes e lanche.

Anualmente, no dia 16 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. Neste ano o tema proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) traz como tema “Mude o futuro da migração. Investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural.” Principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país.

Dessa forma, o encontro que tem o apoio da secretaria da Agricultura, Cras e Escola Estadual Pouso Novo, objetiva resgatar e preservar o cultivo das sementes para a subsistência e alimentação de qualidade. Tragam suas sementes, estacas e mudas para trocar. Os organizadores pedem para cada participante levar um alimento produzido pela sua família para servir no lanche.

