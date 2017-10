Obras

A secretaria de Obras de Arroio do Meio trabalhou essa semana em diversas frentes para a recuperação das estradas do município, após dias de intensa chuva. A expressiva precipitação causou inundação em algumas áreas e, na tarde de sexta-feira (13), interrompeu a passagem na travessa Schweizer, no bairro Aimoré e na rua São José, no Centro, na altura da ponte dos Wünsch.

No decorrer desta semana os serviços de tapa buracos e limpeza de bueiros entupidos pela chuva foram realizados nas estradas secundárias de Picada Arroio do Meio e Forqueta Baixa e de mutirão de máquinas na estrada geral de Forqueta até Cairu e Travessão Closs e Ruppenthal. Simultaneamente, o Departamento de Serviços Urbanos realizou operação tapa buracos nas vias asfaltadas dos bairros.

Outra equipe iniciou o projeto Passo à Frente na rua Esperança (entrada entre as empresas Júlia Calçados e Decorpedras), com alargamento da via desde a ERS 130 até a rua dos Pinheiros, no Loteamento Terra Bela, que dá acesso ao bairro Bela Vista/Glória. O trecho de 525 metros de extensão interliga a rodovia ao bairro Bela Vista e distrito de Arroio Grande.

A obra consiste no alargamento de seis para 12 metros de largura da rua, execução da rede de drenagem pluvial e melhorias na base da estrada. Os principais objetivos são melhorar a mobilidade urbana no entorno e ampliar a segurança na trafegabilidade dos usuários da via. A obra atende a um antigo pedido dos moradores locais em prol da segurança do trecho e conta com a parceria destes, em especial dos moradores André Schweizer e Valdoir Rohr, proprietários de áreas recuadas em prol da abertura da rua, conforme compromisso assumido na ocasião da compra dos imóveis.

Por daiane