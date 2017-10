Geral

O domingo será festivo para a Sociedade Coral Misto de Marques de Souza. Fundada em 22 de fevereiro de 1927, a entidade comemora o 90º aniversário. Para celebrar a data, diversos corais da região foram convidados para confraternizar com o grupo de canto aniversariante.

A programação inicia-se às 9h30min com recepção, seguida pela apresentação dos corais na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Após, no salão da Sociedade União Centenária, será servido almoço e à tarde ocorre reunião dançante com a Banda Novo Encontro. Regido pelo professor Paulo Haas, o coral é formado por quatro vozes distintas: Soprano, com 11 integrantes; Contralto, com seis integrantes; Tenor, com seis integrantes e Baixo, com três integrantes. Vera Bernstein preside a entidade.

Por daiane