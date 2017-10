Saúde

Representando o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa), uma comitiva liderada pelo vice-presidente Klaus Werner Schnack, prefeito de Arroio do Meio, acompanhado dos demais membros da diretoria do Consisa e representantes dos Municípios Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na Região – Prefeitos Gilberto Gaspar Costantin (Progresso), Rogério Felini Fachinetto (Arvorezinha), Jonatan Bronstrup (Teutônia) e vice-prefeita de Eluise Hammes (Arroio do Meio), secretários municipais de Saúde, Tovar Grandi Musskof (Lajeado) e Elmar André Schneider (Estrela), secretário municipal da Fazenda de Encantado, Adroaldo Da Croce, jurídico do Consisa, João Davi Goergen, e diretora da secretária estadual da Saúde, Meriana Farid el Kek – estiveram nessa quarta-feira, 18, em Porto Alegre, reunidos com o Chefe da Casa Civil, Fábio Branco e Secretário Estadual da Saúde, João Gabardo.

Na ocasião, os representantes do Consisa Vale do Taquari solicitaram ao Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado, o repasse de recursos financeiros atrasados ao sistema Samu, para regularizar o pagamento e manter os serviços na Região. As pendências são referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016 e agosto de 2017, numa soma próxima a R$ 870 mil.

De acordo com os representantes do governo do Estado, até o final do mês serão quitados os débitos referentes a agosto deste ano, no valor de R$ 151.392,54. Sobre o pagamento passivo aos anos anteriores, o Governo afirma que aguarda ações como a repactuação da dívida do Estado com a União, venda de ações do Banrisul, aquecimento e aumento na arrecadação do Estado para sua quitação.

Por daiane