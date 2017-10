Geral

O Dia dos Finados, celebrado em 2 de novembro, aquece o comércio em floriculturas de todo o país. Com a proximidade do feriado, as vendas crescem em relação às demais épocas do ano e o dia 2 de novembro já é considerado como uma das melhores datas do ano para o setor. Em Arroio do Meio, estabelecimentos prepararam o estoque com variedade, preços acessíveis, modelos, tamanhos e cores diversas, tudo para conquistar o cliente.

A proprietária de uma floricultura às margens da ERS 130 observa que as flores preferidas para a data são os crisântemos e as calandivas com preços que variam entre R$ 9 e R$ 40. A empresária aposta no clima e bom tempo para incrementar as vendas em pelo menos 10% em relação ao ano passado. Para atrair os clientes congelou os preços e comercializa as flores com o mesmo preço do último Finados. “A procura começa a se intensificar a partir de hoje, sexta-feira e se estende durante toda a próxima semana. Estamos otimistas”, afirma.

As flores artificiais também são opções para o cliente que procura um produto que se destaca pela durabilidade. Algumas lojas de Arroio do Meio comercializam o produto com valores que iniciam em R$ 1,99 a unidade ou a partir de R$ 9,95 o arranjo. “As flores de tecido ou plástico são produzidas com um material diferenciado que se assemelham a flores naturais e chamam atenção pela coloração. Possuímos tamanhos diversos e preços que variam de acordo com o bolso do consumidor”, fala a gerente de uma loja localizada no Centro.

Por daiane