Os cemitérios de Arroio do Meio estarão movimentados nos próximos dias. Familiares aproveitam o momento para homenagear os entes que já se foram limpando as lápides e ornamentando os túmulos com flores, deixando o local mais colorido.

O zelador da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Ilton Schmitz, 62 anos, responsável pela limpeza dos Cemitérios Católicos de São Caetano (Morro Vermelho) e de Bela Vista e do Municipal, trabalhou intensamente na lavagem e varrição nos últimos 20 dias. Com a sensação de dever cumprido, Iilton assegura que os campos santos estão prontos para receberem as flores dos familiares dos mortos.

No Cemitério Católico de Bela Vista a limpeza vem sendo feita desde agosto e deve estar totalmente concluída até segunda-feira. No católico de São Caetano, além da limpeza, já realizada, outras manutenções são feitas ao longo do ano.

Além dos cemitérios, Hilton cuida da manutenção dos jardins e praças das imediações, e igreja de São Caetano. A limpeza dos locais é feita no decorrer do ano inteiro, sendo que novo trabalho deve ser feito ainda até o fim do ano. Aposentando há quatro anos como mecânico de veículos pesados, Ilton sempre sonhou em ser zelador da paróquia.

Em Dona Rita, diretoria e associados realizam na manhã deste sábado, a partir das 8h, um mutirão de limpeza no cemitério da localidade. A comunidade está convidada a participar. Nos cemitérios católicos de Palmas, Linha 32, Forqueta e Picada Arroio do Meio a limpeza das lápides fica a cargo dos familiares. Já em Arroio Grande Central, a diretoria realizou nos últimos dias uma lavagem geral do cemitério, sendo que os túmulos são de responsabilidade dos familiares.

Nos três cemitérios ligados à Paróquia Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a limpeza e manutenção são feitas de acordo com cada comunidade. Em alguns locais há um zelador, que se responsabiliza pela manutenção ao longo do ano. Já nos cemitérios ligados à Comunidade Evangélica Luterana São Paulo há uma pessoa responsável pela limpeza, sendo que a dos túmulos fica sob responsabilidade dos familiares.

Missas: Na quarta-feira, dia 1º, às 19h, haverá bênção do cemitério e após missa na Picada Arroio do Meio e às 19h30min, bênção do cemitério e missa na Dona Rita. Na quinta-feira, dia 02, haverá missas às 8h no Cemitério Católico de Bela Vista e no cemitério da comunidade de Linha 32. Às 9h tem missa em Forqueta e às 9h30min missas em Palmas e Arroio Grande Central.

Cultos: A Paróquia Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Comunidade São Paulo e Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizam no dia 1º, às 9h30min, uma celebração ecumênica no Cemitério do Morro Vermelho e no dia 2, Finados, às 8h30min no Cemitério de Palmas, às 10h no Cemitério do Aimoré e às 16h, em Forqueta.

A Comunidade Evangélica Luterana São Paulo terá culto no dia 2, às 9h no cemitério de Bela Vista, que em caso de chuva será cancelado. Às 8h30min tem culto no cemitério de Picada Arroio do Meio. Se chover o culto será na capela.

Por daiane