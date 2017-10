O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Para celebrar os 500 anos da Reforma Luterana, a Administração Municipal, por meio da Casa do Museu, realizou programação especial na noite da quinta-feira, 26, na presença de autoridades, convidados especiais e comunidade em geral.

A programação iniciou na Praça Flores da Cunha, onde foi inaugurada a placa alusiva aos 500 anos da Reforma. No local, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck e a Coordenadora da Casa do Museu, Carla Schroeder, explanaram parte do contexto histórico que marca a data especial. Na sequência os presentes foram convidados para se deslocarem ao Museu Público Municipal, onde foi aberta oficialmente a visitação à exposição “Reforma Luterana 500 anos: Conhecendo a comunidade luterana de Arroio do Meio”. A noite seguiu com a exibição do filme Lutero, na sala do Cineclube Real, no sótão da Casa do Museu.

O evento contou com a participação especial do Coral Misto de Palmas e marcou também a abertura oficial dos festejos de 83 anos de aniversário do município, comemorado em 28 de novembro, e programação natalina, com atividades previstas para os meses de novembro e dezembro. A exposição seguirá aberta à comunidade na Casa do Museu de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, na rua Visconde do Rio Branco, 604.

Por daiane