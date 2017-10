Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio realiza na noite desta sexta-feira os jogos da última rodada da fase de classificação do 8º Campeonato Municipal de Futsal. A rodada acontece no ginásio PA-Rural, onde jogam às 20h15min, Só Fumaça/Só Barulho x Contra Ordem (Força Livre), às 21 horas, Atrevidos x Só Fumaça “B” (Força Livre), às 21h40min, Novo Horizonte x Mezzo (Veteranos) e às 22h25min, Invictus x Virakopus (Força Livre).

Na sexta-feira, dia 29, jogaram pela 11ª rodada no Salão Cinquentenário de Bela Vista, Só Canela 2 x 5 Tulipas/Box Locadora de Veículos/Latifrios (Força Livre), Só Khellãs 7 x 6 Pituca/Vidrobox (Veteranos), Meninas Infernais 0 x 3 Virakopus (Feminino), Contra Ordem 5 x 5 Meia Boka/Glória (Força Livre) e Amigos do Shrek/Racen 1 x 7 Só Fumaça/Só Barulho (Força Livre).

Na terça-feira, dia 03, aconteceu a 12ª rodada em Rui Barbosa, onde jogaram Blessed 1 x 1 Misturadão (Feminino), J.D. Peças 6 x 1 Só Canela (Força Livre) e Só Fumaça/Só Barulho 7 x 1 Tulipas/Box Locadora de Veículos/Latifrios (Força Livre). Os resultados desta rodada não foram divulgados pelos organizadores do torneio.

Classificação: Força Livre Masculino – Chave “A” – 1º, Meia Boka 14p (disciplina 90), 2º, Só Fumaça/Barulho 13p (disc. 30), 3º, Contra Ordem 13p (disc. 210), 4º, Tulipas 09p (disc. 90), 5º, J.D. Peças 06p, 6º, Amigos do Shrek 03p e em 7º, Só Canela zero ponto. Chave “B” - 1º, Só Ceva 12p (disc. 70), 2º, Só Fumaça “B” 09p (disc. 90), 3º, Só Fumaça/Merc. Majolo 09p (disc. 110), 4º, Invictus 03p (disc. 40), 5º, Virakopus 03p (disc. 190) e em 6º, Atrevidos 03 pontos (disc. 310). Veteranos - 1º, So Khellãs 09p, 2º, Pituca 07p, 3º, SER Massa 06p, 4º, Mezzo 04p e em 5º, Novo Horizonte zero ponto. Feminino – 1º, Virakopus 12p, 2º, Bola na Trave 09p, 3º Blesseds 04p, 4º, Misturadão 04p e em 5º, Meninas Infernais zero ponto.

Reunião - A organização do torneio comunica que na segunda-feira, dia 09, às 19h30min, acontece reunião na Casa do Museu para as equipes classificadas.

Por daiane