Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 14, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel.

Pela 1ª Divisão, jogaram Glória 6 x 2 Treze de Maio, Dona Rita “A” 2 x 4 Passo do Corvo, São José 4 x 2 Pituca e Forquetense 4 x 0 Cruzeiro. Na partida do Glória e Treze de Maio, classificou o Glória pela diferença de bolas. O Passo do Corvo desclassificou de forma surpreendente o Dona Rita “A” (Time do Ronei) sem precisar jogar os dois últimos jogos.

Pela 2ª Divisão jogaram Brasil 4 x 4 Guarani, Rui Barbosa 2 x 6 União e Dona Rita “B” 4 x 4 Esperança-RB.

Jogos para sábado - O certame continua sábado, dia 21, com a disputa da rodada de ida da fase semifinal. Pela 1ª Divisão, jogam no Passo do Corvo, Passo do Corvo x Glória e em Forqueta, Forquetense x São José.

Pela 2ª Divisão, com acesso direto do Amigos, teremos União x Amigos e Dona Rita “B” x Brasil. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane