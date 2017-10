Bocha

O Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na quarta-feira, dia 11, os jogos da 5ª rodada do returno da primeira fase. A rodada teve Dona Rita 2 x 1 Palmense, Bar do Marel 3 x 0 Bar do Emílio e Brasil 2 x 1 Glória.

Na sexta-feira, dia 13, jogaram pela 6ª e penúltima rodada do returno, Brasil 2 x 1 Dona Rita, Glória 3 x 0 Bar do Marel x Glória e Bar do Emílio 0 x 3 Rui Barbosa.

Classificação - Palmense 24p, Glória 21p, Brasil 19p, Dona Rita e Rui Barbosa 18p, Bar do Marel 11p e Bar do Emílio 05 pontos. A fase classifica quatro equipes. Palmense e Glória já estão classificados. As outras duas vagas serão definidas na rodada desta noite.

Nesta sexta-feira, dia 20, acontecem os jogos da 7ª e última rodada da fase de classificação reunindo Bar do Marel x Rui Barbosa; Palmense x Glória e Dona Rita x Bar do Emílio. Cada partida é disputada com um jogo de duplas e dois jogos de trios.

Por daiane