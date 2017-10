Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, transferiu os jogos que estavam marcados para o último domingo pela abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro.

Com isto a abertura oficial do campeonato acontece domingo, dia 22, com os jogos da 2ª rodada no campo do Grêmio União de São João, onde jogam às 10 horas, Picada Essig x SER Juventude; às 14h30min, São João “B” x Travesseirense e às 16h30min, Cairu x São João “A”. No intervalo das duas partidas na parte da tarde acontece solenidade de abertura do campeonato.

O torneio será disputado em categoria única com a participação do Cairu, Travesseirense, SER Juventude, Picada Essig, São João “A” e São João “B”. Os jogos acontecem em rodada única por domingo com três partidas no mesmo campo, sendo uma na parte da manhã e outras duas na parte da tarde.

Por daiane