Educação

Recebeu aprovação unânime dos vereadores de Travesseiro o projeto que denomina de Gustavo Luis Rauber a sala de música instalada junto à Escola Municipal Pedro Pretto. O projeto é uma homenagem à família e ao músico e maestro Gustavo Luís Rauber, que faleceu em acidente de trânsito no mês de maio. O projeto foi de autoria do vereador Jonas Morari (PTB) com apoio dos demais vereadores da câmara.

O autor do projeto, destacou que o homenageado era um jovem muito dedicado às crianças do município e entornos. “O amor por ele dedicado à comunidade e à música merecem essa singela e sincera homenagem”, disse Morari.

No projeto consta que Gustavo desenvolvia atividades de musicalização com alunos do primeiro ao sexto ano do Ensino Fundamental. Coordenava e regia as Orquestras Infantil e Juvenil de Travesseiro e Marques de Souza, exercendo funções desde o ano de 2007. Também foi responsável pelo projeto da Orquestra Big Band Jovem de Travesseiro, no qual envolvia jovens munícipes a fim de prepará-los para ingresso posterior na Orquestra Municipal.

Por daiane