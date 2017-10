Geral

Durante a última sessão ordinária do mês de setembro, os vereadores de Pouso Novo aprovaram projeto legislativo de autoria do vereador Juarez Grebin (PDT) que passa a denominar de Rua das Indústrias, a via pública que inicia junto ao Km 301 da BR 386 em direção à propriedade de Luiz Ernesto Paludo. A matéria recebeu aprovação unânime.

Por daiane