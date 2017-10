Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro promovido pela Liga de Bocha de Travesseiro com apoio da Prefeitura e do Sicredi realizou no sábado, dia 07, os jogos da 4ª rodada que teve Cairu 4 x 0 Três Saltos Baixo e Três Saltos Alto 2 x 2 São Miguel.

Neste sábado serão disputadas mais três partidas. Pela Chave “A” acontece encerramento do primeiro turno com Três Saltos Baixo x São Miguel e São João x Três Saltos Alto e pela Chave “B” jogam pela abertura do returno Picada Essig x Avenida’s.

Por daiane