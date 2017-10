Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro promovido pela Liga de Bocha de Travesseiro com apoio da Prefeitura e do Sicredi, realizou no sábado, dia 30, os jogos da 3ª rodada que teve Travesseirense 3 x 1 Avenida’s, Bar da Ivete 3 x 1 Picada Essig, São Miguel 3 x 1 Cairu e Três Saltos Baixo 2 x 2 São João.

O torneio continua sábado, dia 07 de outubro, com os jogos da 4ª rodada que vai reunir Cairu x Três Saltos Baixo e Três Saltos Alto x São Miguel. Nesta rodada acontecem jogos apenas por uma chave.

Punição – A diretoria da Liga de Bocha de Travesseiro comunica que, diante dos fatos registrados na rodada de sábado, na partida entre Três Saltos Baixo e São João, a Liga aplica multa de R$ 200 na equipe do Três Saltos Baixo e R$ 150 no São João, por não registrar em súmula os fatos ocorridos. O jogador Jairo da Costa, inscrito pela equipe de Três Saltos Baixo sofre punição de suspensão do campeonato, não podendo mais assinar súmula e participar como jogador ou como juiz nos jogos. A Liga não descarta a possibilidade de aumentar a punição sobre o caso, após concluir a sua investigação.

O certame conta com a participação de nove equipes divididas em duas chaves. Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas dentro da chave com a classificação das duas primeiras.

Por daiane