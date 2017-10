O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A fotógrafa arroio-meense Katherine Kist, que reside na Itália, fotografou recentemente a família do goleiro Alisson Becker. Ex-goleiro do Internacional de Porto Alegre, Alisson hoje joga no Roma da Itália, além de defender a camisa da Seleção Brasileira.

Katherine conta que foi Natalia Becker, esposa de Alisson que contatou com ela. “Natalia contatou comigo pelo meu Instagram profissional perguntando em qual cidade eu morava na Itália, pois ela estava morando aqui. Não éramos amigas e nem nos conhecíamos. Foi ao acaso que ela encontrou meu perfil há algum tempo e começou a me seguir. Aos poucos o fato de eu estar morando aqui chamou a atenção dela, solicitando contato comigo”.

A fotógrafa comunicou à Natalia que no período em que havia entrado em contato, ela estava voltando para o Brasil, pois estava com viagem marcada para realizar alguns trabalhos. “Informei a ela que retornaria dentro de alguns meses e que quando voltasse a procuraria para marcar as fotos”.

Das coisas inexplicáveis da vida

Assim que voltou à Itália, Katherine entrou em contato com Natalia e agendou a sessão de fotos, que foi realizada no dia 18 de setembro. A sessão iniciou na residência do casal, em Roma, com a filha Helena, de 4 meses, encerrando em um parque com um bom chimarrão no entardecer do dia.

Quanto à experiência de fotografar a família de Alisson, Katherine afirma que pode relacionar isso a algo que fez enquanto fotografava na casa deles. “Com a câmera erguida, fotografando, perguntei a eles: ‘sabe aquele momento que tu parece não acreditar no que está acontecendo? Coisas que como para vocês eu acredito que acontecem seguido, de parar e agradecer com aquela sensação de felicidade pulsando, e as palavras fugirem de qualquer explicação?’ Eles olharam para mim com os olhos brilhando e disseram: ‘Sim, sabemos bem como é, e queremos te dizer que estamos tão felizes quanto você por estar aqui registrando esse momento’”.

Interessados em acompanhar mais cliques deste trabalho, as fotos já estão disponíveis na página da fotógrafa no Facebook.

Como a arroio-meense mora no país europeu, ela salienta que qualquer pessoa que for fazer uma viagem, pode contatá-la para fazer uma sessão de fotos tanto na Itália, quanto em outro país, em função dos valores de transportes que são mais em conta. Contatos podem ser feitos via Instagram @katherinekistfotografia ou Facebook na página Katherine Kist Fotografia.

Por daiane