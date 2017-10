Coluna do Alício

Popularmente conhecido como Arroio “Duduia” o manancial traça os limites de Pouso Novo e Fontoura Xavier, antes de desembocar no rio Fão, na Barra do Dudulha. Com uma beleza incomum em meio a matas nativas, abriga também histórias ocorridas durante o Combate do Fão em 1932 e que, verdadeiras ou não, ainda hoje são contadas pelos moradores.

Por daiane