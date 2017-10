Geral

Em encontro realizado na terça-feira, 17, no Gabinete do Executivo, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, instituiu oficialmente o Comitê Gestor Municipal Integrado de Segurança Pública, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.622/2017. Esta autoriza o Poder Público a conveniar-se com os sistemas Estadual, Federal e Organizações Não-Governamentais, em busca de projetos e recursos em prol da segurança pública local. O principal objetivo do comitê é elaborar um planejamento da área de segurança pública, criando ações de forma conjunta com os devidos departamentos e comunidade, visando a redução, repressão e principalmente a prevenção da violência.

O comitê é formado por representantes da Brigada Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Susepe, Conselho Tutelar, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), vereadores e Secretarias Municipais. Estes órgãos indicaram dois representantes para cargos de titular e suplente do Comitê, que se reunirá de forma bimestral, para tratar do assunto. A próxima reunião está marcada para 5 de dezembro.

Durante o encontro, os membros do Comitê relataram suas vivências, preocupações e demandas em relação à segurança pública local. Foram levantadas questões referentes à necessidade de maior efetivo e viaturas da Brigada Militar, urgência de prevenção com projetos educacionais, falta de limites e importância de atividades em turno integral para crianças e adolescentes, cultura do álcool na sociedade, importância do projeto de videomonitoramento, entre outros. As secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social também explanaram parte das ações que já realizam, na tentativa de aproximar as famílias das escolas e acompanhamento de situações de vulnerabilidade social, incluindo o projeto Comunidade, Escola e Família e a política de trabalho em rede, que ocorre mensalmente envolvendo Assistência Social, Educação, Conselho Tutelar e Brigada Militar.

O prefeito Schnack manifestou seu contentamento pela forma ampla que o assunto foi abordado e anunciou as primeiras medidas a serem tomadas a curto, médio e longo prazo. Já no dia seguinte (quarta-feira, 18), foi encaminhado novo ofício ao governo do Estado, reiterando a necessidade de manutenção e aumento de efetivo no município, com inclusão de horas extras e nova viatura para melhorar a rotina de trabalho. A médio prazo, Schnack reforçou o compromisso assumido pela Administração Municipal com o projeto de videomonitoramento, que deve começar a ser implantado no próximo ano. Outra medida anunciada pelo chefe do Executivo é o projeto de prevenção que deve ser intensificado em parceria com as Secretarias Municipais e demais parceiros. “Temos que pensar num braço social, um trabalho conjunto de monitorar e auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade”, frisou. “Vamos juntar forças, nos habilitar com o Estado, para executar projetos de enfrentamento e prevenção da violência. Todos nós temos esse compromisso, enquanto entes e cidadão”, reforçou Schnack.

