A Comissão de Mobilidade Urbana de Arroio do Meio vai se reunir de forma extraordinária na próxima quarta-feira. Na pauta a análise da reivindicação de comerciantes instalados na última quadra da rua Gustavo Wienandts e que são contrários à proibição do estacionamento nos dois lados da via.

Na quarta-feira representantes de quatro dos seis estabelecimentos estiveram reunidos com integrantes da comissão e com os vereadores Roque Haas (PP), Darci Hergessel (PDT) e Paulo Volk (PMDB). Na oportunidade apresentaram seu descontentamento com a medida, alegando que terão prejuízos caso o estacionamento seja proibido no horário comercial. Também reclamaram que não foram consultados e ficaram sabendo da decisão por meio de matéria publicada no AT.

Os comerciantes entendem que não é necessária a proibição e que bastaria que o estacionamento nesta quadra fosse rotativo, tendo em vista que muitos carros estacionados são de comerciantes da rua Dr. João Carlos Machado. Sugerem ainda que seja proibido o estacionamento em um lado da rua no horário de maior pico, entre às 17h30min às 19h30min, já que no restante do dia não há grande congestionamento. Em um dos três protocolos enviados à Comissão, foi anexado um vídeo com imagens feitas a partir de câmeras de segurança, numa tentativa de sensibilizar a Comissão, mostrando que o trânsito flui durante o dia mesmo com carros estacionados dos dois lados.

A partir da polêmica surgida com o anúncio da proibição do estacionamento, o Departamento de Trânsito fez um levantamento do local. Em determinados horários um funcionário do Departamento esteve no local fazendo a contagem de tráfego. Uma cópia deste levantamento, segundo o coordenador do Departamento de Trânsito, Luiz Fermino de Freitas Soares, foi entregue a todos os integrantes da Comissão de Mobilidade Urbana para análise. Com os números em mãos, sabedores da opinião dos comerciantes e de tudo o que esta questão envolve em termos de mobilidade urbana, os membros terão mais elementos para tomar uma decisão.

Para Soares, a reunião extraordinária da Comissão para reanalisar a situação, demonstra o respeito desta para com a opinião dos comerciantes. Embora a decisão pelo fim do estacionamento já esteja lavrada em ata, ele não desconsidera a possibilidade de alterações. Tudo vai depender do entendimento dos membros da comissão na quarta-feira.

A Comissão de Mobilidade Urbana é constituída por 10 membros, sendo que quatro possuem conhecimento técnico em trânsito. Seu objetivo é discutir questões de mobilidade como um todo, sendo que o trânsito é apenas um dos componentes. Os vereadores não a integram e também não precisam ser consultados sobre mudanças no trânsito, já que o município tem, por lei, autonomia sobre as questões que disciplinam o trânsito de suas vias.

Por daiane