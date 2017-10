Agricultura

Nos dias 26 e 27 de outubro, será realizado, na Univates, o Seminário Estadual do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – tratamento de dejetos e produção de energia. O evento acontece no auditório do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) – Prédio 20 da Univates.

Por meio da parceria entre o Laboratório de Biorreatores do Tecnovates, o Comitê Gestor do Plano ABC, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e o Ministério da Agricultura, o seminário busca aproximar e promover a troca de informações entre os participantes e instituições promotoras e desenvolvedoras de projetos e políticas públicas voltadas à agricultura de baixa emissão de carbono, ao tratamento de dejetos e à produção de energia.

As inscrições, gratuitas e abertas à comunidade, podem ser feitas pelo site www.univates.br/sistemas/inscricoes. O evento conta ainda com apoio da Cooperativa Languiru e coordenação do professor Odorico Konrad, docente dos Programas de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) e PPG em Sistemas Ambientais Sustentáveis (PPGSAS). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5735.

Por daiane