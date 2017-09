Geral

A chaminé construída num imóvel da família Wallérius, localizado na rua Dr. João Carlos Machado, em Arroio do Meio, começou a ser desmanchada na manhã de segunda-feira. Em dois dias os trabalhadores concluíram o trabalho que foi realizado com o auxílio de um guincho. Os tijolos foram retirados individualmente, até aproximadamente a metade da estrutura, local em que a parede é mais espessa. “A parte que oferecia risco era a parte superior e corresponde a 50% da torre. O restante da estrutura, que continua em pé é composta por uma parede dupla de dois tijolos e mais abaixo, na base, é ainda mais espessa com uma parede de três tijolos. Por isso optamos por deixá-la em pé”, revela um dos proprietários do imóvel, Elemar Wallérius.

O estado de conservação da chaminé, que foi construída em 1940 e possuía 36 metros de altura, preocupava moradores próximos que chegaram a fazer um abaixo-assinado solicitando providências. A preocupação aumentou após um temporal, quando tijolos se desprenderam oferecendo perigo à residências e pedestres.

Rapidamente após as reclamações dos moradores a Wallérius Empreendimentos, presidida por Gilberto Wallérius e que é responsável pelo espaço, realizou uma cotação com empresas especializadas nesse tipo de serviço. Elemar não divulga o valor pago à empresa para a realização do trabalho. Se limita a dizer que é de Arroio do Meio e que realizou um bom trabalho. “O para raio que havia caído com um temporal foi recolocado na estrutura que agora não oferece mais perigo a moradores e pedestres”, finaliza.

Por daiane