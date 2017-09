Geral

Os amantes de pet têm uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento, ver o que há de novo no mercado de pequenos animais, além de ganhar brindes, concorrer a prêmios e assistir a um show de cães e gatos. Tudo isso vai estar disponível no I Encontro do Amor Animal, que se realiza no domingo, dia 10, a partir das 9h, na Rua de Eventos, Arroio do Meio, numa promoção da AgroVida Pet Shop.

Pela manhã serão ministradas três palestras no salão panorâmico do Clube, em cima do restaurante Bettio’s. A primeira será às 9h com o tema Leishmaniose Canina, ministrada pela equipe do Laboratório Hertape. A leishmaniose é uma zoonose grave, cujos casos vêm crescendo no Brasil e, segundo o sócio-proprietário da AgroVida, Nélio Gabriel e a médica veterinária Karin Gabriel, a prevenção é fundamental. Inclusive, já há vacina disponível. Em seguida, às 10h, as veterinárias Débora Reckziegel e Karin Gabriel, do Consultório e Clínica Vida Vet, vão falar sobre Cuidados Básicos com Cães e Gatos, como vacinação, vermifugação e castração. Às 10h30min, a psicóloga Karina Schutz, da Pet Terapeuta de Porto Alegre, vai relatar sua experiência com a utilização de pets no seu trabalho com a palestra: “Os efeitos transformadores dos pets na vida das pessoas: terapia assistida com animais”. O acesso às palestras é gratuito, mas quem quiser fazer uma boa ação em prol da Associação de Proteção aos Animais de Arroio do Meio (Apaam) pode doar um quilo de ração.

Simultaneamente, na Rua de Eventos, se realiza uma feira com os parceiros da AgroVida, fornecedores e laboratórios, que vão expor seus produtos e oferecer orientações, bem como apresentar tudo o que há de novo no mercado para os pets. “Queremos oportunizar aos nossos clientes uma atividade diferente, para que eles conheçam os produtos que estão no mercado e quais são os diferenciais de cada um. O foco é orientar e esclarecer dúvidas. Nem sempre o cliente sabe como é feita uma ração, qual o seu aproveitamento, seus benefícios em termos nutritivos ou como ela impacta na qualidade de vida do seu bichinho”, destaca Nélio.

À tarde, a programação continua e, a partir das 13h30min, os pets e seus donos vão para a passarela no Desfile de Pets. As inscrições podem ser feitas hoje e amanhã na AgroVida Pet Shop e no domingo, até às 12h, no local do evento. Os cinco pets que se destacarem recebem uma premiação especial e todos os demais ganham um prêmio de participação. No desfile, uma banca de jurados vai avaliar a aparência, a desenvoltura, as habilidades e uma demonstração de amor animal entre ambos. Pode ser inscrito qualquer animal de pequeno porte.

Na sequência, às 16h, todos são convidados a assistirem ao show Cão C4, com a equipe da Pousada do Au-Au de Encantado, considerado o maior show de cães e gatos do Sul do país. O show tem aproximadamente duas horas de diversão.

Além de todas estas atrações, o I Encontro do Amor Animal terá um estande da Apaam, exposição de fotografias do Clube de Observadores de Aves do Vale do Taquari, a presença da fotógrafa de pets Dani Giovanella para quem quiser fotografar seu animalzinho, sorteio de brindes, distribuição de amostras grátis de ração para cães e gatos e o sorteio da promoção que está na página da AgroVida no Facebook, na qual concorre quem comenta a postagem da promoção e marca mais três pessoas. Serão sorteados dois cestos com produtos para cães e gatos. O ganhador deve estar presente no evento para ter direito ao prêmio.

A equipe da AgroVida convida toda comunidade a participar da programação na companhia do seu animal de estimação. “Convidamos as pessoas para que prestigiem o evento e tragam seu animalzinho já que é um dia para eles. Trazer seu animal também é uma demonstração de amor”, afirmam Karin e Nélio, destacando que no domingo vai estar à disposição um bebedouro com água para os animaizinhos e também o cata-caca, para quem esquecer de levar. Tudo para oferecer comodidade para os pets e seus donos.

Promoção em prol da Apaam: No mês de setembro a AgroVida Pet Shop está com uma promoção especial, numa parceria com a DalPet. A cada saco de ração Proomega, Daldog e Crok Crok vendido pela AgroVida, seja de 10, 15 ou 25 quilos, será doado um quilo de ração para os animais da Apaam.

Por daiane