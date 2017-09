Geral

O público tem até domingo, dia 1º, para visitar a Construmóbil 2017 que se realiza no Parque do Imigrante, Lajeado. Quem for até o local pode conferir o requinte, a sofisticação e a inovação dos setores da construção civil, mobiliário e decoração, além da beleza dos estandes, especialmente preparados para estreitar relações e proporcionar negócios aos expositores. Para o público, os espaços representam o ambiente perfeito para a realização de sonhos, idealização de projetos e até aplicação de estudos.

Na abertura da 8ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari (Construmóbil 2017), na terça-feira, autoridades reforçaram o slogan da feira – “Vamos construir juntos?”. A programação foi acompanhada por lideranças empresariais e políticas, entre os quais o governador em exercício José Paulo Dornelles Cairoli, expositores e patrocinadores. Após a cerimônia, teve o desenlace da fita inaugural da Construmóbil 2017, que nesta edição também traz a reflexão sobre a economia colaborativa e sua aplicação com foco na geração de negócios.

Ingressos – Os ingressos para o público geral serão comercializados ao custo de R$ 8. Estudantes com carteirinha e idosos a partir de 60 anos pagam meia entrada (R$ 4) e crianças até 7 anos são isentas da cobrança de ingresso. Hoje a Construmóbil pode ser visitada das 17h às 22h, amanhã das 10h às 22h e no domingo das 10h às 19h.

Por daiane