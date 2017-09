Agricultura

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio, Astor Klaus, acompanhado dos associados Ivo Petry e José Käffer, participou na quinta-feira, 14, da manifestação sobre a ponte Barão do Mauá, em Jaguarão, na divisa do Brasil com o Uruguai. Os três agricultores integraram a comitiva da regional do Vale do Taquari que, em Jaguarão, juntou-se à outras vindas de várias partes do Estado. Os manifestantes reivindicavam uma série de mudanças na questão da produção do leite, cujos produtores passam por uma forte crise, que tem como um dos principais fatores a importação de leite via Uruguai.

Para Astor a participação foi importante, mesmo que o grupo não tenha tido sua pauta de reivindicações atendida na totalidade. “As manifestações em apoio do agricultor sempre são válidas. Para termos qualquer tipo de mudança por parte do governo temos de estar dispostos a ir para a rua. A coisa está engrossando, estamos numa fase de extinção, de eliminação do agricultor familiar”, afirma.

Por daiane