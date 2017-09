Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 27, os jogos da 5ª rodada da primeira fase. Destaque para o Sete de Capitão que aplicou goleada e o Rui Barbosa que somou seu primeiro ponto. Sete de São Caetano e o Brasil de Marques de Souza perderam seus jogos.

Pela categoria de titulares, tivemos em São Caetano a derrota do Sete por 1 x 0 para o Rudibar de Bom Retiro. Sem a participação de alguns titulares em sua equipe, o Sete não teve o mesmo rendimento. Mesmo criando bons lances com seu ataque, as conclusões não deram o resultado esperado.

O Rui Barbosa somou seu primeiro ponto no campeonato. Depois de três derrotas, o Rui Barbosa empatou em 2 x 2 com a equipe do Flor de Maio. A partida foi disputada em Venâncio Aires.

O Sete de Capitão continua embalado. No domingo foi com tudo para Linha Delfina/Estrela, onde aplicou goleada de 4 x 0 no time do Aimoré.

O Brasil de Marques de Souza deu uma esticada até Poço das Antas, onde enfrentou o 11 Amigos. A partida terminou com placar de 2 x 1 para o 11 Amigos.

A rodada também teve em Teutônia, Gaúcho 2 x 1 União Campestre; em Taquari, Taquariense 1 x 4 Palanque; em Bom Fim, Bom Fim 1 x 3 Assespe; em Imigrante, Ecas 0 x 2 União de Carneiros; em Teutônia, Saidera 2 x 3 Juventude de Brochier; em Vespasiano Correa, Cruzeiro 3 x 0 25 de Julho; em Conventos, Estudiantes 5 x 1 Imigrante de Estrela e em Berlim/Westfália, Juventude 5 x 0 Guarani.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Sete 1 x 2 Rudibar, Flor de Maio 2 x 2 Rui Barbosa, Aimoré 5 x 2 Sete de Capitão, 11 Amigos 2 x 2 Brasil, Gaúcho 3 x 3 União Campestre, Taquariense 1 x 2 Palanque, Bom Fim 1 x 0 Assespe, Ecas 1 x 1 União de Carneiros, Saidera 1 x 1 Juventude de Brochier, Cruzeiro 3 x 0 25 de Julho, Estudiantes 1 x 0 Imigrante e Juventude de Berlim 0 x 1 Guarani.

Classificação

Faltando duas rodadas para o encerramento da primeira fase, pela categoria de titulares, o Sete de Capitão é líder com 10 pontos na chave “D”. Classificada para a próxima fase, a equipe figura entre as quatro melhores equipes do campeonato. Na mesma chave o Sete de São Caetano ocupa o 3º lugar com 05 pontos ao lado do Juventude de Berlim. O Rui Barbosa que está na chave “C”, está em último lugar com um ponto. O Brasil de Marques de Souza, que integra a chave “A”, está em 3º lugar com 06 pontos ao lado do Gaúcho.

Na categoria de aspirantes, pela chave “D”, o Sete de São Caetano está em último lugar com um ponto e o Sete de Capitão em 4º lugar com 04 pontos ao lado do Juventude de Berlim. Na chave “C”, o Rui Barbosa que soma 08 pontos ocupa a 2ª colocação. Na chave “A”, o Brasil de Marques de Souza está em 1º lugar com 08 pontos.

Jogos da 6ª rodada

Domingo, dia 03 de setembro, acontecem os jogos da 6ª rodada. O Sete, do técnico Pantera, joga em São Caetano diante do Juventude de Berlim/Westfália. O Rui Barbosa joga sua sorte em Estrela diante do Imigrante. O Sete de Capitão joga em Lajeado com o Guarani e o Brasil de Marques de Souza joga em Palanque/V. Aires diante da equipe do Palanque.

A rodada ainda apresenta em Lajeado, União Campestre x Taquariense; em Poço das Antas, 11 Amigos x Gaúcho; em Imigrante, Ecas x Bom Fim; em Brochier, Juventude x União de Carneiros; em Venâncio Aires, Assespe x Saidera; Em Picada Aurora, 25 de Julho x Flor de Maio; em Vespasiano Correa, Cruzeiro x Estudiantes e em Bom Retiro, Rudibar x Aimoré.

Por daiane