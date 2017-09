Obras

A secretaria de Obras de Arroio do Meio, com apoio da secretaria da Agricultura e subprefeituras, iniciou na segunda-feira o serviço de recuperação das estradas rurais do município, após prolongado período de estiagem, que impossibilitou a intervenção nas estradas em função do excesso de poeira, seguido de intensa chuva nos últimos dias, o que acabou acumulando estragos.

Com várias frentes emergenciais de trabalho, a equipe se dividiu em mutirões de máquinas nas estradas gerais de Arroio Grande e Picada Arroio do Meio, tapa buracos em Forqueta Baixa e distritos e melhorias em trevos de acesso aos bairros e empresas ao longo da ERS 130. Os serviços seguem nos próximos dias, com avanço para as vias secundárias. Em passagem pelo distrito de Arroio Grande, o prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu os servidores que atuam junto às secretarias de Obras e Agricultura e subprefeituras, pela agilidade e eficiência na execução das melhorias.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Heck, as últimas semanas foram dedicadas à extração de cascalho, produção de material para as estradas e execução de melhorias em acessos a propriedades rurais. “A pedido dos moradores das estradas gerais, não trabalhamos nelas em períodos prolongados de estiagem, devido à poeira que acaba gerando desconforto para as casas lindeiras a estas vias”, explica Heck. “A chuva dos últimos dias nos permite avançar nas melhorias dos trechos essa semana”, afirma.

Por daiane