Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 03, os jogos da 6ª e penúltima rodada da primeira fase. Nesta rodada aconteceu a reação do Rui Barbosa que teve sua primeira vitória. O Sete de São Caetano somou três pontos e o Sete de Capitão venceu em Lajeado. O Brasil de Marques de Souza empatou em Palanque.

Pela categoria de titulares, o Sete de São Caetano, jogando em seu gramado, somou três importantes pontos ao vencer por 2 x 0 o Juventude de Berlim/Westfália. Os gols foram marcados por Vagner no primeiro tempo e Djeison nos minutos finais da partida.

O Rui Barbosa reagiu no campeonato vencendo sua primeira partida. Jogando em Estrela a equipe superou o Imigrante pelo placar de 1 x 0. O gol foi marcado por Guto Träsel.

O Sete de Capitão jogou em Lajeado. A equipe capitanense venceu por 1 x 0. O gol foi marcado por Tadeu Manini ainda no primeiro tempo.

O Brasil de Marques de Souza jogou em Palanque/Venâncio Aires, onde a equipe do técnico Rocha empatou em 2 x 2 com o Palanque.

A rodada ainda teve União Campestre 0 x 1 Taquariense, 11 Amigos 1 x 3 Gaúcho, Ecas 2 x 0 Bom Fim, Juventude de Brochier 0 x 2 União de Carneiros, Assespe 2 x 2 Saidera, 25 de Julho 3 x 4 Flor de Maio, Cruzeiro V. Correa 2 x 1 Estudiantes e Rudibar 1 x 0 Aimoré.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Sete de São Caetano 5 x 0 Juventude de Berlim, Imigrante 0 x 2 Rui Barbosa, Guarani 3 x 0 Sete de Capitão, Palanque 2 x 2 Brasil, União Campestre 4 x 0 Taquariense, 11 Amigos 1 x 1 Gaúcho, Ecas 1 x 1 Bom Fim, Juventude 0 x 2 União de Carneiros, Assespe 1 x 1 Saidera, 25 de Julho 2 x 2 Flor de Maio, Cruzeiro 2 x 4 Estudiantes e Rudibar 2 x 2 Aimoré.

Classificação

A uma rodada do final da primeira fase que classifica cinco equipes em cada chave, pela categoria de titulares, o Sete de Capitão lidera a chave “D” com 13 pontos. Nesta mesma chave o Sete de São Caetano é 2º com 08 pontos. O Rui Barbosa é o último colocado na chave “C” com 04 pontos ao lado do 25 de Julho. O Brasil de Marques de Souza, que integra a chave “A” está em 4º lugar com 07 pontos ao lado do 11 Amigos.

Na categoria de aspirantes, pela chave “D”, o Sete de São Caetano está em 4º lugar com 07 pontos e o Sete de Capitão é o último com 01 ponto. Na chave “C”, o Rui Barbosa é o 2º da chave com 11 pontos. Na chave “A”, o Brasil de Marques de Souza está em 1º lugar com 09 pontos.

Última rodada

Domingo, dia 10, acontecem os jogos da 3ª rodada, transferidos no dia 13 de agosto. Pela categoria de titulares jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Estudiantes; em Capitão, Sete x Juventude de Berlim; em Marques de Souza, Brasil x União Campestre e em Linha Delfina, Aimoré x Sete de São Caetano.

A rodada será completada com Taquariense x Gaúcho, Palanque x 11 Amigos, União Carneiros x Assespe, Saidera x Bom Fim, Juventude de Brochier x Ecas, Flor de Maio x Cruzeiro Vespasiano Correa, 25 de Julho x Imigrante e Rudibar x Guarani.

Pela categoria de aspirantes, teremos Rui Barbosa x Estudiantes, Sete de Capitão x Juventude de Berlim, Brasil x União Campestre, Aimoré x Sete de São Caetano, Taquariense x Gaúcho, Palanque x 11 Amigos, União Carneiros x Assespe, Saidera x Bom Fim, Juventude de Brochier x Ecas, Flor de Maio x Cruzeiro Vespasiano Correa, 25 de Julho x Imigrante e Rudibar x Guarani.

Por daiane