Obras

Com o objetivo de ampliar a mobilidade urbana no entorno do bairro São Caetano, a prefeitura de Arroio do Meio, por meio da secretaria de Obras, executou na última semana a abertura de um trecho da rua Seringueira. A medida possibilita a ligação entre a rua Dona Rita/arredores do Morro Vermelho, com o Loteamento São Caetano II, efetivando a projeção da rua que existia desde a criação deste.

Recentemente foram realizadas adequações semelhantes nas ruas Valmor Frank e Alagoas, no mesmo bairro. Da mesma forma, a abertura destas vias visa melhorias de mobilidade urbana no entorno, considerando o crescimento do bairro e o grande fluxo de veículos e caminhões que trafegam na região conhecida pelo número de empresas, Condomínio Industrial e setor primário.

Por daiane