O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Daniel Cardoso trouxe para Arroio do Meio o título de Mister Elegância Rio Grande do Sul 2017. A conquista se deu através do Concurso Mister Diversidade RS, realizado em Cruz Alta, que elege o Mister Diversidade RS, Mister Elegância RS, Embaixador da Diversidade RS e o Mister Simpatia RS. O concurso é voltado para a militância LGBT do Estado, que escolhe seus representantes para defender e representar a causa. Na categoria de Daniel foram 25 candidatos.

Um dos motivos que levou o cabeleireiro de 21 anos a participar do concurso foi pelo fato de sempre querer lutar pela causa LGBT. “O preconceito é uma coisa que infelizmente ainda tem muito, é uma coisa que me preocupa bastante, principalmente as fatalidades e as mortes causadas por preconceito, homofobia ou transfobia. Com a faixa consigo ter mais visibilidade e oportunidade para estar defendendo a causa”, revela.

Daniel conta que o concurso foi realizado em etapas contendo entrevista com jurados onde foi avaliado o conhecimento da militância LGBT e a avaliação pessoal de cada candidato. “Para conquistar o título o que conta bastante são os conhecimentos nos meios das causas LGBT, assim como a beleza. Então foram realizadas entrevistas, etapa com o traje do evento, etapa de gala, além da pergunta final que é sorteada entre os cinco finalistas, abordando algum tema da militância LGBT, momento no qual fui escolhido o Mister Elegância RS 2017”.

O cabeleireiro conta ainda que o Mister Diversidade é um dos maiores concursos do Estado no meio LGBT. Ele busca dar visibilidade para a militância LGBT, para repassar informações e conhecimentos sobre as causas desse público, acabar com o preconceito e as fatalidades devido a homofobia.

“Agora que foi me dado esse título, eu tenho a obrigação e o dever de representar a diversidade do Rio Grande do Sul e do nosso município, que infelizmente ainda não tem nenhuma causa em prol da visibilidade LGBT, mas está nos meus projetos fazer uma movimentação LGBT na cidade, para buscar mais visibilidade para a militância”, frisa. Segundo ele, mesmo Arroio do Meio sendo pequeno e não tendo ações em prol da diversidade, é um município com bastante respeito.

Por daiane