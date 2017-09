Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, teve no domingo, dia 10, os jogos da última rodada da primeira fase que definiu cinco equipes classificadas em cada chave. Sete de São Caetano, Sete de Capitão, Brasil de Marques de Souza e Rui Barbosa se classificaram para a segunda fase.

Pela categoria de titulares, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Estudiantes. Para o Rui Barbosa o único resultado que interessava era uma vitória que veio pelo placar de 1 x 0 com gol marcado por Diego Marder. Em Capitão, o Sete venceu por 1 x 0 do Juventude de Berlim. Em Marques de Souza, Brasil ainda não convenceu. No domingo a equipe não foi além de um empate em 2 x 2 com o União Campestre. Os gols do Brasil foram marcados por Alê Menezes ainda no primeiro tempo. O Sete de São Caetano foi até Linha Delfina/Estrela enfrentar a equipe do Aimoré. Mesmo sonhando com uma vitória, o Sete não foi além de um empate em 0 x 0.

A rodada ainda teve Taquariense 2 x 1 Gaúcho, Palanque 3 x 1 Onze Amigos, União Carneiros 3 x 0 Assespe, Saidera 4 x 1 Bom Fim, Juventude de Brochier 1 x 2 Ecas, Flor de Maio 1 x 0 Cruzeiro Vespasiano Correa, 25 de Julho 2 x 2 Imigrante e Rudibar 4 x 0 Guarani.

Pela categoria de aspirantes, se enfrentaram Rui Barbosa 0 x 1 Estudiantes, Sete de Capitão 1 x 0 Juventude de Berlim, Brasil 3 x 1 União Campestre, Aimoré 4 x 0 Sete de São Caetano, Taquariense 1 x 1 Gaúcho, Palanque 5 x 0 Onze Amigos, União Carneiros 2 x 1 Assespe, Saidera 5 x 0 Bom Fim, Juventude de Brochier 4 x 0 Ecas, Flor de Maio 1 x 0 Cruzeiro Vespasiano Correa, 25 de Julho 1 x 0 Imigrante e Rudibar 2 x 0 Guarani.

Classificação geral

Encerrada a primeira fase pela categoria de titulares, o União de Carneiros somou 18p, Sete de Capitão e Flor de Maio 16p, Palanque 13p, Ecas 12p, Assespe 11p, Gaúcho, Rudibar e Cruzeiro 10p, Sete de São Caetano 09p, Aimoré e Brasil 08p, Estudiantes, Rui Barbosa, 11 Amigos e Taquariense 07p, Juventude-Brochier 06p, Juventude de Berlim, Saidera e Imigrante 05 pontos.

Na categoria de aspirantes, Estudiantes 16p, Rudibar 14p, Aimoré 13p, Brasil 12p, Rui Barbosa, Palanque, Saidera e Bom Fim 11p, União Carneiros e Assespe 10p, Guarani 09p, Gaúcho 08p, Taquariense, Sete de São Caetano e Flor de Maio 07p, Imigrante 06p, 25 de Julho, Juventude Brochier e União Campestre 05p e Juventude Berlim 04 pontos.

Jogos da segunda fase

Domingo, dia 17, o Regional da Aslivata inicia fase com jogos de ida e volta pelo sistema eliminatório. No total serão 10 partidas, classificando os dez vencedores e mais os seis melhores entre os perdedores. Para esta fase a disciplina define o local da segunda partida e a equipe com melhor campanha tem o direito de jogar por dois empates. No caso de um empate e uma vitória nestas partidas a decisão vai direto para os pênaltis.

Pela categoria de titulares, o Rui Barbosa joga nesta fase com o Gaúcho de Teutônia. A primeira partida será domingo em Rui Barbosa. O Sete de Capitão tem como adversário o Saidera de Teutônia. A primeira partida será em Capitão. O Brasil de Marques de Souza enfrenta o Cruzeiro de Vespasiano Correa. O primeiro confronto acontece em Marques de Souza. O Sete de São Caetano tem como adversário o Aimoré. Na rodada de ida as duas equipes jogam em Linha Delfina/Estrela.

A rodada será completada com Imigrante x União Carneiros, Flor de Maio x Juventude Berlim, Juventude Brochier x Palanque, Taquariense x Ecas, 11 Amigos x Assespe e Rudibar x Estudiantes.

Pela categoria de aspirantes, jogam Rui Barbosa x Gaúcho, Aimoré x Sete de São Caetano, Brasil x União Campestre, Saidera x 25 de Julho, Imigrante x União Carneiros, Flor de Maio x Juventude Berlim, Juventude Brochier x Palanque, Taquariense x Bom Fim, Assespe x Guarani e Rudibar x Estudiantes.

Por daiane