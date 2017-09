Política

O vereador e presidente da Câmara de Arroio do Meio, Paulo Volk, é o novo presidente do PMDB arroio-meense. Ele foi eleito em convenção realizada no sábado pela manhã na Câmara para mandato que vai até 2019. Até então o partido era presidido pelo também vereador Marcelo Schneider.

Esta é a primeira vez que o vereador, que está em seu quarto mandato, preside o partido. Volk já havia presidido a Juventude do PMDB em outra oportunidade. E organizar esta ala é justamente uma de suas prioridades enquanto presidente da sigla. Da mesma forma, pretende preparar o partido para as eleições de 2018 e fazer encontros do PMDB nas comunidades e participar junto à Administração, sugerindo ideias para o bem dos arroio-meenses. “Queremos organizar a lista de filiados e fazer novas filiações com pessoas que queiram participar da política aqui em Arroio do Meio”, afirma.

A comissão executiva do PMDB

Presidente: Paulo Volk

Primeiro vice-presidente: Norberto Roque Dalpian

Segundo vice-presidente: Adiles Meyer

Secretário geral: Ivan Batista Fuhr

Secretário adjunto: Carlos Henrique Meneghini

Tesoureiro: Márcio Zimmer

Primeiro vogal: Rodrigo Kreutz

Segundo vogal: Paulo Heck

Líder de bancada: Adiles Meyer

Primeiro suplente: Cesar Andre Kortz

Segundo suplente: Maria Helena Matte

Terceiro suplente: Leandro Schuh

Quarto suplente: Airton Schmitt

