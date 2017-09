O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Conhecida pelo seu caráter comunitário, Arroio do Meio já se encontra no clima de mais uma CulturArte. Declamações de poesias, varais literários, distribuição de marcadores de páginas e personagens de histórias infantis já podem ser vistos pelas ruas do município como forma de divulgar um dos principais eventos da educação e cultura arroio-meense.

Intitulado de Leitura em Movimento, as inúmeras ações literárias que vem sendo realizadas desde meados de agosto nos diversos bairros e escolas do município, tem como objetivo levar a leitura onde as pessoas estão, desenvolver o hábito da leitura e convidar a comunidade a prestigiar a XXVII Feira do Livro. O carro-chefe do evento ocorre de 04 a 08 de setembro nas dependências do Clube Esportivo e Rua de Eventos e será aberta oficialmente na segunda-feira, dia 04, às 13h30min na Rua de Eventos.

O evento que já se consolidou no município envolve neste ano 3,2 mil alunos além da comunidade em geral. Cerca de 15 mil títulos de 20 editoras e livrarias estarão disponíveis para comercialização aos apaixonados pela leitura. Durante os cinco dias da feira haverá apresentações especiais no Palco de Talentos instalado na Rua de Eventos. Nos dias 06 e 08 de setembro será apresentada a peça teatral “Sepé Tiaraju: o guerreiro crescente”, do grupo Luz & Cena. No dia 07 de setembro o mesmo grupo apresenta a peça “A menina da biblioteca”.

A CulturArte comemora neste ano seus 15 anos de história, tendo como tema central Eu Amo a CulturArte. Ao longo dos anos o evento traz um colorido especial para a cidade, movimentando a comunidade em prol da leitura, da arte e do conhecimento. Para a secretária de Educação, Mara Betina Forneck; a coordenadora pedagógica, Marlise Führ e a supervisora Elenice Lorenzon, o evento mostra ano a ano o seu espírito comunitário. “São as escolas que administram os estandes, participam da organização, sendo que o lucro das vendas é revertido em livros para as bibliotecas das escolas”.

Evento reserva atrações para toda a família

Até o dia 08 de setembro a Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e Clube Esportivo estarão repletos de atrações para toda a família. Além da feira, atividades paralelas integram o evento. Entre elas está o Escritor Presente, que neste ano terá a presença dos escritores Léia Cassol, Gisella Cassol e Carlos Augusto Pessoa de Brum.

Léia Cassol irá trabalhar com os 1.100 alunos dos Anos Iniciais a temática “Histórias é bom ouvir, faz bem contar”. O encontro com os pequenos será no dia 04, às 15h30min e no dia 05, às 10h e às 15h30min, no Palco de Talentos. Natural do Paraná, Léia é contadora de histórias e escritora de literatura infanto-juvenil. Ela acredita que diferentes olhares enriquecem suas histórias e oportunizam novas aventuras.

A filha de Léia, Gisella Cassol irá trabalhar a temática “Biocrônica: o que não me contaram quando eu era criança” com os 510 alunos do Ensino Médio. O encontro ocorre no dia 05 nas escolas nos seguintes horários: 8h30min, 10h15min, 13h30min e 19h. O tema nomeia o livro que Gisella lançou em 2015, contando sobre a transição do colégio para o mundo universitário.

Já os alunos dos Anos Finais terão a “Oficina de Criatividade com Cadu”, com Carlos Augusto de Pessoa Brum. Ele conversa com os estudantes no dia 06 às 8h, 9h, 13h30min e 14h30min e no dia 08 às 8h e 9h no subsolo do Salão Paroquial. Carlos é escritor, ilustrador e dono da Br1 Editores. Serão 980 alunos envolvidos.

Centro Cultural Sesi: Instalado na Rua de Eventos o Centro Cultural Sesi é uma unidade móvel de biblioteca que promove acesso à leitura, à cultura e à inclusão digital de acordo com as normas internacionais de acessibilidade. O projeto tem como objetivo incentivar o hábito da leitura, contribuir para aumentar o número de leitores no Rio Grande do Sul e disponibilizar espaços para apresentações culturais.

Mostra Pedagógica dos Anos Iniciais/Vitrine do Saber: Um espaço de valorização e promoção de trabalhos artísticos e artesanais com destaque para o uso de materiais alternativos na Praça Flores da Cunha.

Leitura e contação de histórias: No decorrer da feira, nas casinhas temáticas instaladas na Praça Flores da Cunha, haverá leitura e contação de histórias. A atividades será realizada por integrantes das escolas que não possuem bancas na feira.

Conhecendo a Casa do Museu: Durante a CulturArte, o Museu Público Municipal receberá a comunidade com a exposição temática “Reflexos do Estado Novo na educação de Arroio do Meio – década de 1950”. Além de uma conversa sobre a educação patrimonial e a valorização do museu enquanto espaço de memória, os visitantes conhecerão um pouco mais sobre os ambientes e atividades oferecidas pela Casa do Museu. A visitação também está aberta para a comunidade.

CulturArte com programação especial no dia 07 de setembro

Uma programação especial para as famílias ocorre na tarde do dia 07 de setembro. Além das inúmeras atrações já citadas, além da visitação à feira, os visitantes do dia poderão prestigiar no Palco de Talentos, às 15h, a peça teatral “A menina da biblioteca”, do grupo Luz & Cena.

Mais tarde, às 16h30min, também no Palco de Talentos, haverá a apresentação da banda The Kombi. Durante a tarde, ocorre a troca do vale livro para os alunos da Educação Infantil (4 e 5 anos). Neste dia a feira estará aberta para visitação até às 19h.

“O feriado de 7 de setembro sempre é de grande movimentação na feira, pois é um momento em que boa parte da comunidade consegue prestigiar o evento por estar de folga. É uma tarde marcada pela presença de muitas famílias que além da leitura, podem se divertir com as demais atrações de forma gratuita”, frisam as integrantes da secretaria de Educação.

Por daiane